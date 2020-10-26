Железнодорожную платформу у "Лахта Центра" согласовали с Госэкспертизой

Филиал Главгосэкспертизы в Санкт-Петербурге одобрил проект строительства железнодорожной платформы "Новая Лахта", которая будет расположена возле бизнес-комплекса "Лахта Центр".

Остановочный пункт построят на перегоне Новая Деревня — Лахта Сестрорецкого направления Октябрьской железной дороги. Проход к платформе с территории комплекса ляжет через туннель. На транспорте до нее можно будет доехать по Шуваловскому проспекту и Южной улице.

Длина платформы составить 264 метра, ширина – от 7,15 до 8,08 метров. Платформа будет построена с учетом возможности продолжить в дальнейшем второй главный путь.