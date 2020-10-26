УФАС выявило картель уборщиков улиц в Петербурге

Петербургское УФАС в России обнаружило очередной картель в сфере благоустройства Петербурга. 26 октября оно вынесло решение о наличии картельного соглашения в действиях трех компаний: ООО «Восход», ООО «Аврора» и ООО «Волна».

Входящие в картель организации провели незаконные махинации в 14 закупках на уборку и санитарную очистку территорий Петербурга. Их прибыль в результате противоправных действий составила 111,6 миллионов рублей.

Дело против монополии было возбуждено по материалам природоохранной прокуратуры Петербурга. Материалы проверки также были направлены в природоохранную прокуратуру.