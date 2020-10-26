Суд признал информацию об экскурсиях по крышам Петербурга запрещенной

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил исковое заявление прокурора, в котором просили признать запрещенной информацию об экскурсиях по крышам Петербурга. Она была размещена на одном из сайтов.

Было установлено, что видеоматериалы, размещенные на сайте, формируют среди молодежи положительное отношение к субкультуре "руфинг". Ее представители забираются на крыши жилых домов, небоскребы и радиовышки, что опасно для жизни. Пресс-служба судов Петербурга отметила, что посещение крыш носит развлекательный характер, а также с его помощью можно проникнуть на охраняемые объекты. Забирающиеся на крыши фотографируются и выполняют акробатические трюки на высоте, что может привести к непоправимым последствиям.