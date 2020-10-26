Петербуржцы оценят качество уборки города онлайн

26 октября на сайте комитета по благоустройству Санкт-Петербурга стартовало онлайн-голосование, в котором петербуржцам предлагается оценить качество уборки городских улиц.
В ходе опроса можно поставить оценку осенней уборке улиц, дворов, скверов и парков своего района по пятибалльной шкале (где "1" - "не удовлетворен, уборка не проводилась", а "5" - "полностью удовлетворен, уборка на высоком уровне".) На это уйдет не более трех минут. Комитет сообщает, что открытое голосование продлится до середины следующего месяца и завершится 13 ноября.
Опрос проводится в рамках осеннего месячника по благоустройству.