Петербуржцы оценят качество уборки города онлайн

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В ходе опроса можно поставить оценку осенней уборке улиц, дворов, скверов и парков своего района по пятибалльной шкале (где "1" - "не удовлетворен, уборка не проводилась", а "5" - "полностью удовлетворен, уборка на высоком уровне".) На это уйдет не более трех минут. Комитет сообщает, что открытое голосование продлится до середины следующего месяца и завершится 13 ноября.

26 октября на сайте комитета по благоустройству Санкт-Петербурга стартовало онлайн-голосование, в котором петербуржцам предлагается оценить качество уборки городских улиц.

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