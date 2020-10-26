В Петербурге цены на проезд вырастут еще у нескольких перевозчиков

В Санкт-Петербурге ряд перевозчиков поднял цены на проезд вслед за остальными, сделавщими это ранее.

Комитет по транспорту Петербурга сообщает о повышении цен на маршрутах "Питеравто" (подорожание до 45 рублей) и "Вест-Сервис" (до 50 рублей на одном из направлений). "Шпунт-Северо-Запад" поднял стоимость проезда на одном из маршрутов с 37 рублей до 40 рублей на одном из направлений, на двух - до 45 рублей, и еще на одном - до 50.

В Смольном подчеркивают, что перевозчики имеют право самостоятельно устанавливать цены на свои услуги, однако строго в рамках установленного правительством тарифа, который не превышает 50 рублей.