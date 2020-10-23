У Петербуржцев появится возможность получить новую профессию

Ирина Потехина, вице-губернатор Санкт-Петербурга, заявила, что у жителей Петербурга появится возможность пройти переобучение и получить новую работу.

Замглавы города заметила, что рынок труда меняется в настоящее время очень стремительно, а тем более во времена коронавируса останавливаются целые организации. Чтобы помочь тем, кто остался без работы в нынешней ситуации, в стране ввели программу переобучения. На нее Северная столица получила долю на 3200 мест.

На данном переобучении можно будет получить 50 новых профессий, которые востребованы и необходимы во всех отраслях.