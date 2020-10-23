Около "Галереи" установили устрашающую скульптуру

Санкт-Петербург полным ходом готовится к Хэллоуину, который будут отмечать 31 октября. В преддверии праздника около ТРЦ «Галерея» установили скульптуру летучей мыши.

Хээлоуин — праздник, который отмечают в канун Дня всех святых. Пришедший из-за границы этот праздник популярен тем, что люди надевают на себя какие-нибудь страшные одеяния или наряжаются в костюм какого то страшного персонажа. Северная столица поддержала эту традицию и как раз решила установить скульптуру возле Московского вокзала в виде крылатого зверя.



Выбор создателей скульптуры пал на огромную летучую мышь - не потому, что надоевшая пандемия COVID-19, по одной из версий, началась с этого животного, а потому, что это животное – один из символов осеннего праздника.