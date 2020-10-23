На жилье для молодых семей выделят около 500 млн рублей

Комитет имущественных отношений (КИО) в Санкт-Петербурге выделил центру доступного жилья около 500 миллионов рублей, для предоставления жилья молодым семьям.

По словам пресс-службы Смольного, городская программа «Молодежи — доступное жилье», обеспечит более 150 семей жильем по беспроцентному займу на 10 лет.

«Сегодня в городе появляется все больше молодых семей, растет рождаемость. Наша задача – поддерживать молодых горожан и их семьи. В городе действуют программы поддержки молодежи», — заявил Александр Беглов. Также губернатор отметил, что одна из лучших программ по поддержке молодежи — «Молодежи — доступно жилье».

Программа «Молодежи — доступно жилье» существует в Петербурге с 2001 года.