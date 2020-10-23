Петербуржцы встали в очередь за новым iPhone

В пятницу, 23 октября, в России стартовала продажа новых iPhone 12 и iPhone 12 Pro в официальных магазинах.

23 октября в Санкт-Петербурге появились очереди за новым смартфоном. Так, возле ТЦ "Галерея" с утра выстроилась очередь из 20 человек, желающих приобрести новинку.

Предзаказ нового iPhone открылся 21 октября. Генеральный директор МегаФон Ритейл Андрей Левыкин сообщил, что лидером предзаказа стала модель iPhone 12 Pro на 256 гигабайт памяти, причем наиболее популярный цвет модели - тихоокеанский синий.

В России iPhone 12 Pro Max стоит 110 тысяч рублей, iPhone 12 Mini - от 70 тысяч. Самая дорогая модель, iPhone 12 Pro Max на 512 ГБ, стоит около 140 тысяч рублей.