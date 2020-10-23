Сотрудники Балтийской таможни выявили 26 миллионов контрафактных товаров за год

Балтийская таможня отчиталась об итогах своей работы за три квартала прошедшего 2020 года.

Согласно пресс-службе ведомства, сотрудникам таможни удалось выявить около 26 миллионов контрафактных товаров, нарушающих права интеллектуальной собственности. Самыми популярными среди контрабандистов стали товары таких марок, как Armani, Louis Vuitton, Burberry и Hermes, в частности, одежда и аксессуары. Также часто через таможню пытались провести автозапчасти, игрушки и печатную продукцию.

За прошедшие 9 месяцев было открыто 27 дел об административных нарушениях. Сотрудникам таможни удалось предотвратить ущерб правообладателям в размере 207 миллионов рублей.