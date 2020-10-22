Зафиксировано порядка 1500 нарушений правил парковки в Петербурге

Как сообщили в администрации губернатора Петербурга, установленные в городе новые мобильные парконы, в первый же день работы выявили полторы тысячи нарушителей неправильной парковки и остановки транспортных средств.

Данные устройства фиксируют нарушение правил дорожного движения, а также нарушение требований знака «Остановка запрещена» с табличкой «Время действия», запрещающие остановку или стоянку для автомобилей.

Первые комплексы были установлены в Петербурге осенью 2019 года в Калининском районе. За нарушение, провинившихся ожидает штраф в размере 3000 рублей.