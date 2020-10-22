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В Петербурге ожидается повышение платы за капитальный ремонт

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© Фото: baltphoto.ru

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Сумму планируют повысить на 3 рубля за кв. метр.

22 октября, ссылаясь на чиновников Смольного, Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания от партии «Яблоко», заявил, что в Санкт-Петербурге опять может возрасти сумма за капитальный ремонт для владельцев квартир.

Причина повышения цены за капремонт возникла по причине того, что Жилищному комитету Петербурга необходимо еще 3,5 млрд рублей на капитальный ремонт для многоквартирных домов. Но на такие цели, во внесенном в Законодательное собрание проекте бюджета на 2021 год, финансирования не планировалось.

Валерий Борщев, глава Жилищного комитета, по словам Вишневского, сообщил, что в случае не выделения денег во втором чтении, оплату за капремонт будет необходимо повысить на 3 рубля за кв. метр. На данный момент цена за кв. метр составляет 8-9 рублей за кв. метр.

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