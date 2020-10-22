Найдены утерянные бюллетени и списки избирателей на выборах в Петербурге

Через год после муниципальных выборов в Санкт-Петербурге были найдены утерянные бюллетени и списки избирателей по 212 округу.

Павел Швец, глава образования, сообщил, что городской избирательный комитет (ГИК), после выборов 21 ноября прошлого года, передал все полномочия комиссии №72 Территориальной избирательной комиссии №23, которой, в свою очередь, было необходимо получить избирательную документацию.

На то время, Александр Беглов, председатель комиссии №72 очень долгое время не присутствовал на своем рабочем месте. Для того, чтобы взять вся документы, необходимо было вскрыть его кабинет, но списков избирателей и бюллетеней по 212 округу там не нашли.