Петербургские организации в сфере благоустройства оштрафовали на 6,4 млн рублей

По сообщению пресс-службы Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), сотрудники инспекции обнаружили множество нарушений у компаний и организаций Петербурга в области благоустройства. ГАТИ оштрафовала все эти организации на общую сумму 6,4 млн рублей.

Причинами штрафа компаний послужило недобросовестное отношением к своей работе, отсутствие контроля за фасадами зданий, нарушение сроков производства и осуществление работ без согласования. Также многократно были нарушены требования по уборке территории, а также были не организованы безопасные проходы для пешеходов.

Так, ФГУП «Дирекция по инвестиционной деятельности» и АО «Региональные электрические сети» наказали на 520 тыс рублей, ООО «НордСтрой» — 430 тыс рублей, а также ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» — 370 тыс рублей.