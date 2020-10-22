Петербуржцы начали закупаться зимней одеждой

Жители Северной столицы утепляются к зимнему сезону.

С первой половины октября граждане Петербурга находятся в активном поиске теплой верхней одежды на осень и зиму. По информации, которая была предоставлена пресс-службой «Авито», спрос на одежду, предназначенную для ранней осени и поздней зимы с началом холодов вырос на 22%. При этом, среди самых популярных запросов – «пуховик» и «куртка».

На третьем и четвёртом местах по популярности находятся запросы «Кожаная куртка», «Пальто». На пятом месте среди самых популярных в настоящее время запросов – «парка». Сообщается, что пуховики во второй половине октября ищут на «Авито» на 50% активнее чем в конце сентября. Однако изменения цен на пуховики не наблюдается.