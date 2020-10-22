В Севастополе и Петербурге наблюдается самый большой прирост преступности

Наибольший темп прироста зарегистрированных преступлений обнаружен в Петербурге, Севастополе и Смоленской области. О том, что данные субъекты Российской Федерации стали лидерами по темпам прироста преступности свидетельствуют данные, опубликованные в отчете о состоянии преступности в России за период с января по сентябрь текущего года.

Преступность в Севастополе увеличилась, согласно полученным данным, на 39,6%. Петербург с большим отрывом занимает второе место в списке – преступность в городе составляет на 16,3% больше, чем раньше. Показатель прироста зарегистрированных преступлений в Смоленской области – 15,6%.

Кроме вышеперечисленных субъектов РФ, в десятку лидеров вошли также Республика Карелия, Новгородская, Ленинградская, Калужская области и др.