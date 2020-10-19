Вице-губернатор Линченко считает, что проект "Газпрома" на Охте "может вписаться"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко дал комментарий по проекту развития территории Охтинского мыса, планируемого "Газпром нефть", в ходе конференции "Новые реалии петербургского девелопмента" "Делового Петербурга".

По его словам, концепция амбициозная и "может вписаться", но только при условии, что будут строго соблюдаться ограничения по объектам культурного наследия. Также он заявил, что в курсе нескольких "творческих идей" по наполнению объекта.

"Газпром нефть" приобрела участок Охтинского мыса в 2006 году, чтобы построить небоскреб, однако после скандала планы изменились. В марте этого года был представлен новый проект развития территории, включащий деловое и общественное пространство. Однако проект вызывает споры из-за нахождения на мысу археологических памятников, таких, как останки шведских крепостей Ландскорна и Ниеншанц.