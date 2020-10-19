Прокуратура заинтересовалась качеством еды в школах Петербурга

Прокуратура проверила качество продуктов питания в школах Калининского района и выявила нарушения. Выяснилось, что некоторые продукты хранили неправильно.

Так, прокуратура сообщила, что две компании нарушали требования санитарно-эпидемиологического законодательства. ООО "Фуд Лэнд" неправильно хранили фрукты и овощи на складе. а в компании "Кронус-Т" нашли замороженное мясо в низкотемпературной камере без маркировки.

Материалы проверки были отправлены в Роспотребнадзор. В настоящий момент решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.