В петербургском метро действуют новые правила провоза колясок

В подземке Санкт-Петербурга введено новое правило, касающееся перевозки колясок. Теперь их нельзя будет перевозить по эскалатору самостоятельно.

Чтобы спустить коляску по эскалатору, необходимо будет обратиться к специалисту по обеспечению мобильности, дежурящему на станции. Они и раньше помогали перевозить инвалидные и детские коляски, но теперь обратиться к ним будет обязательно.

Новое правило обусловлено тем, что, вывозя коляску на эскалатор, родители не достают из нее ребенка, подвергая его опасности. Но даже если коляска пустая, а ребенка ведут за руку, обращение к ассистенту все равно обязательно.