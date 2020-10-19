Петербургские фонтаны начали отключать 19 октября

«Водоканал Санкт-Петербурга» отключает городские фонтаны и фонтанные комплексы в связи с окончанием сезона.

В настоящее время осуществляется подготовка фонтанов к консервации на зиму, в число необходимых мер входит слив воды из трубопроводной системы, герметизация фонтанов, защита их от холодов. После завершения работ будет проведена техническая проверка всех фонтанов. В случае выявления неполадок, они будут устранены в течении зимы, чтобы весной запуск фонтанов прошел без препятствий. Об этом заявили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Однако завершение сезона работы фонтанов не означает, что программа по восстановлению и реконструкции фонтанов Петербурга будет прекращена. Напомним, программа реализовывается по поручению главы города Александра Беглова.