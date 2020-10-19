В 2020 году в Петербурге отремонтируют более 200 фасадов жилых домов

Глава Северной столицы Александр Беглов нанес рабочий визит в Калининский и Красногвардейский районы города с целью проверить выполнение работ по капитальному ремонту фасадов жилых домов.

По словам губернатора, достойных внешний вид должны иметь как дома старого фонда, так и панельные постройки. Кроме того, Беглов отметил, что в помещениях должно быть достаточно тепло. В настоящее время специалистами проводятся ремонтные работы: утепляются швы, восстанавливаются подъездные окна и двери, обшиваются балконы.

По поручению губернатора, ремонт дома №30 корпус 1 по проспекту Энергетиков будет укорен, работы планируется завершить в ноябре. Общее число ремонтируемых домов составило 206. Ремонт уже выполнен на 85%.