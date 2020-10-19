Нападения на студентов привели к ограничению входа в Политехнический парк

Работники заварили калитку, которая служила входом в парк Политеха. О том, что привело к такому решению, рассказали представители СПбПУ.

По словам проректора по безопасности университета Александра Иванова, наличие входа со стороны Гжатской улицы является опасным для студентов, так как через него в парк проходят маргиналы и нападают на учащихся СПбГУ, Кроме того, в прошлом году неизвестные оставили мертвого младенца под одной из скамеек парка.

Решение руководство вызвало недовольство местных жителей и активистов, которые утверждают, что со стороны Гжатской улицы в парк чаще входили пенсионеры. Закрытие входа приведет к тому, что пожилым людям станет сложнее добираться до магазина или до поликлиники.