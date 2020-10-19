Трамвай "Чижик" перестает пользоваться спросом у петербуржцев

Пандемия коронавируса негативно сказалась на пассажиропотоке трамвая «Чижик». В ТКК сообщают, что в первую неделю самоизоляции наблюдалось уменьшение количества пассажиров на 90%. С тех пор пассажиропоток так и не достиг уровня, который он имел до начала пандемии.

Кроме того, представители ТКК придерживаются мнения о том, что причиной снижения спроса также стало невыполнение властями своих обязательств. Власти оставили дублирующие маршруты других видов общественного транспорта, несмотря на то, что должны были их убрать. Однако в транспортном комитете ответили, что все условия концессионного соглашения были выполнены и маршруты отменили.

Сообщается, что можно ожидать появления новых маршрутов для трамвая «Чижик».