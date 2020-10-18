На оцифровку архивов ЗАГСа выделят 1,1 миллион рублей

В связи с тем, что при переводе бумажных архивов обнаружились записи на иностранных языках, на оцифровку архивных книг актов гражданского состояния будет выделено еще более миллиона рублей. Данная информация была размещена на сайте Правительства Российской Федерации.

Отмечается, что записи, обнаруженные в процессе работ, были на татарском и арабском языках. Перед тем, как осуществить оцифровку записей, их необходимо перевести. Для перевода записей актов гражданского состояние пригласят специалистов.

Оцифровка исторических записей, сделанных в период с 1926 года, осуществляется в связи с созданием Единого федерального реестра ЗАГС. Сообщается, что все записи будут оцифрованы до конца текущего года.