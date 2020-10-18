В России участились кражи денег с помощью онлайн-опросов

Эксперты "Лаборатории Касперского" заявили, что за последний год в России резко увеличилось число мошеннических опросов. За первые 8 месяцев 2020 года было обнаружено две с половиной тысячи сайтов злоумышленников. По данным "Известий", по сравнению с предыдущим годом их число выросло в 2,6 раза. Ущерб, нанесенный ими, оценивается в миллиарды.

Киберпреступники используют следующую схему: предлагают пройти опрос с крупным вознаграждением в конце, однако перед этим требуют заплатить небольшую комиссию. В ходе опроса у жертвы могут быть похищены данные банковской карты.

При этом подобные преступления очень просто реализовать и сложно отсудить и наказать, из-з чего мошеннические опросы пользуются популярностью среди кибепреступников.