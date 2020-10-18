Россияне стали чаще откупоривать шампанское

В 2020 году в России сильно вырос спрос на шампанское. В период с января по сентябрь россияне приобрели 19,4 миллионов декалитров шампанских и игристых вин. Всего их продажи увеличились на 8,3 процента.

По данным Национального союза защиты прав потребителей, спрос на другие алкогольные напитки также вырос. Так, на 2,3 процента увеличились продажи водки (53,5 миллионов декалитров). Коньяка купили на 8,2 миллиона декалитров. В целом розничные продажи алкоголя в 2020 году увеличились на 2%.

При этом только за сентябрь было продано 1 миллион декалитров шампанского и игристых вин, что составило +113,7 процента к прошлогоднему показателю.