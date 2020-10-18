В Купчино появилась "Аллея ангелов" в память о детях, умерших от рака

В Купчино была создана "Аллея ангелов", посвященная памяти детей, умерших от окнологических заболеваний. Она стоит в Яблоневом саду на Белграской улице.

В память о детях высадили двадцать шаровидных ив. Комитет по благоустройству сообщает, что аллея появилась стараниями фонда "Варежка. Тёплая забота" и родителей погибших детей. На каждое дерево также установили табличку с именем ребенка. За аллеей будут ухаживать специалисты садово-паркового хозяйства "Фрунзенское".

Это - уже вторая "Аллея ангелов" в Петербурге. Первую аллею каштанов посадили в прошлом году в саду Юннатов в Выборгском районе.