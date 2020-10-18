Жителя Петербурга наказали за нарушение масочного режима

В Санкт-Петербурге полицейские избили 22-летнего молодого человека в метро, за то, что тот отказался надевать маску.

Мужчина отказался надевать средство защиты при входе в метро. Сотрудники метро предложили купить маску, но молодой человек от этого отказался. В итоге, возник серьезный спор и сотрудники вызвали полицейских.

Исходя из видео, которое было выложено в соцсетях, видно, что сотрудники правоохранительных органов накинулись на 22-летнего человека и начали его бить. После этого мужчина твердил, что готов приобрести маску.

После произошедшего инцидента, на молодого человека был составлен протокол по факту мелкого хулиганства, а также выписали штраф за нарушение масочного режима. После данного конфликта мужчину отпустили.