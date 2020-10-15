Поправки в закон, ограничивающий продажу алкоголя в жилых домах, рассмотрят 16 октября

По информации, предоставленной депутатом Законодательного Собрания Петербурга Денисом Четырбоком, поправки в «закон о наливайках» рассмотрят на заседании парламентского комитета по законодательству. Сообщается, что подготовка необходимого для заседания документа уже завершена.

Заседание по рассмотрению поправок в закон начнется в 10:00.

Ранее сообщалось, что законопроект по ограничению продажи алкоголя в жилых домах может быть отложен до 2022 года. В планы депутатов законодательного собрания входил запрет на торговлю спиртными напитками в разлив в жилых домах, площадь которых не превышает 50 метров. Сообщается, что запрет на торговлю алкоголем в разлив должен был начать действовать к началу следующего года.