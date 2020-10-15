В Эрмитаже разрешили проводить свадебные фотосессии

Михаил Пиотровский, директор музея Эрмитаж, заявил о снятии запрета на проведение свадебных фотосессий в стенах музея. По словам Пиотровского, раньше проведение фотосессий в интерьерах Эрмитажа было достаточно распространенной практикой среди молодоженов, однако ситуация изменилась, когда фотосессии в музеи были запрещены.

Директор музея сообщил, что после снятия запрета, у новобрачных появилась возможность посетить Эрмитаж и организовать свадебную фотосессию в его интерьерах. Во время фотосессии молодоженам разрешено привести с собой гостей, количество которых не должно превышать пяти.

Условия, при которых данная возможность будет предоставлена молодоженам, не были названы пресс-службой музея. Будущие супруги получили совет следить за обновлениями на сайте Эрмитажа.