Пьяному водителю за наезд на полицейского дали условный срок

Над петербуржцем, совершившим умышленный наезд на полицейского в состоянии алкогольного опьянения, состоялся суд.

6 ноября 2019 года инспекторы ДПС остановили автомобиль марки Volkswagen, за рулем которого находился 39-летний водитель. В ходе проверки выяснилось, что он пьян. Пока полицейские смотрели документы, водитель специально наехал на одного из сотрудников, из-за чего тот получил перелом левой ноги.

Водителя приговорили к 5 годам условного лишения свободы, испытательному сроку в размере 5 лет, а также обязали выплатить 300 тысяч рублей в качестве моральной компенсации потерпевшему.