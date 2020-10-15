Молодые семьи получат 1 млрд рублей на новое жилье

Николай Бондаренко, вице-губернатор Санкт-Петербурга, прокомментировал осуществление в Петербурге программы «Молодежи – доступное жилье». Принять участие в данной программе могут только очередники только в возрасте до 35 лет.

По заявлению вице-губернатора, план на 2020 год по целевой городской программе выполнен в полном объеме. На этот проект власти выделили более 1 млрд рублей: 601 млн рублей — социальные выплаты, 488 млн рублей — жилищные займы для молодых семей.

В 2020 году власти выделили 6,3 млрд рублей на жилищные программы с участием жителей Петербурга. Вся эта сумма позволила улучшить условия для проживания 4250 семей.