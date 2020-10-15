Некоторые общественные организации освободят от аренды

Помещения ветеранов войны и труда, узников концлагерей, инвалидов и жертв политических репрессий в Санкт-Петербурге, освободили от арендной платы .

Данные привилегии на 83 помещения получат 63 организации, которые трудились в Северной столице более пяти лет. К ним относится общественная организация граждан, которые подверглись политическим репрессиям, 3 объединения ветеранов труда и военной службы, 10 общественных организаций ветеранов Афганистана, 12 объединений ветеранов и блокадников, а также 37 объединений инвалидов.

В городе эти все организации, в общем, занимают общую площадь, превышающая 8 тыс квадратных метров. Арендные льготы оцениваются в 6,5 млн рублей. В течение этого года, в связи с предоставлением данной привилегии ветераны и инвалиды могут не вносить арендную плату в 100 квадратных метров из площади арендуемых помещений в рамках одного района.