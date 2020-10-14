Инспекторов ГИБДД задержали за получение взятки

В Ленинградской области во Всеволожском районе, во вторник, 13 октября» были задержаны сотрудники ГИБДД, которых подозревают в получении взятки на сумму 100 тыс. рублей. Помимо инспекторов, задержали еще одного мужчину, который, по мнению следствия, был посредником.

Данную сумму, сотрудники безопасности дорожного движения получили около года назад. В обмен на взятку, инспекторы решили не оформлять административный протокол на перевозчика, который не имел при себе лицензию, необходимую для оказания услуг. Посредником оказался житель Всеволожского района, который и передал взятку от генерального директора петербургской фирмы-перевозчика.

По данному факту возбуждено уголовное дело.