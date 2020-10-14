В Петербурге начали принимать заявления на регистрацию браков в 2021 году

С 14 октября в Северной столице стартует прием заявлений на регистрацию браков в 2021 году. Подать заявление на заключение брака предоставляется возможность всем гражданам Петербурга, которые желают зарегистрировать свои отношения в январе следующего года. Данная информация была предоставлена пресс-службой комитета по делам записи актов гражданского состояния. В пресс-службе сообщили, что заявления на заключения брака все желающие могут подать двумя способами. Граждане, желающие зарегистрировать сои отношения могут лично обратится в ЗАГС. Кроме того, это можно сделать и в дистанционном формате: им предоставляется возможность подать заявления на заключение брака в январе 2021 года через единый портал госуслуг.