С 14 октября в Северной столице стартует прием заявлений на регистрацию браков в 2021 году. Подать заявление на заключение брака предоставляется возможность всем гражданам Петербурга, которые желают зарегистрировать свои отношения в январе следующего года. Данная информация была предоставлена пресс-службой комитета по делам записи актов гражданского состояния. В пресс-службе сообщили, что заявления на заключения брака все желающие могут подать двумя способами. Граждане, желающие зарегистрировать сои отношения могут лично обратится в ЗАГС. Кроме того, это можно сделать и в дистанционном формате: им предоставляется возможность подать заявления на заключение брака в январе 2021 года через единый портал госуслуг.
В Петербурге начали принимать заявления на регистрацию браков в 2021 году
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Петербуржцы, жалеющие заключить брак в январе 2021, могут подать заявление.
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