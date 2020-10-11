Перенесшая инсульт петербургская актриса не может ходить

Елена Кандулайнен, знаменитая советская и российская актриса театра и кино, после перенесенного инсульта, потеряла способность самостоятельно передвигаться.

Как говорит соседка актрисы, Кандулайнен может передвигаться только с помощью ходунков. На данный момент артистка находится под присмотром сиделки, которая о ней заботится. Помимо сиделки об актрисе заботится ее сын, который помогает матери восстановить речь.

Напомним, что вечером 24 июля 2020 года Кандулайнен попала в больницу. Советская и российская актриса кино сидела в ресторане, который находился в московском парке Горького. Вместе с нахождением Кандулайнен там проходил школьный выпускной.