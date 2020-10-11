Минпросвещения опубликовало расписание ОГЭ и ЕГЭ 2021

Сегодня, 11 октября, стал доступен проект расписания, подготовленного Минпросвещения РФ и Рособрнадзором.

По последней информации, Основной государственный экзамен пройдет в три этапа: с 20 апреля по 14 мая состоится досрочный период, с 21 мая по 1 июля — основной, с 3 по 22 сентября — дополнительный.

Досрочный период планируется начать с экзамена ОГЭ по математике, основной — с экзамена по иностранным языкам.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2021 году будет проводиться в период с 22 марта по 1 июля. Экзамен также пройдет в три этапа: досрочный период — с 22 марта по 16 апреля, основной — с 24 мая по 1 июля, дополнительный — с 3 по 17 сентября. Первыми экзаменами станут география, литература и химия.

В документе также сказано, что ЕГЭ по всем учебным предметам будет начинаться в 10:00 по местному времени в каждом регионе страны.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса экзамены для девятиклассников были отменены, итоговые оценки был выставлены на основании годовых. Выпускники же сдавали ЕГЭ в более позднее время — с 3 июля по 8 августа.