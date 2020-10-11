Александр Беглов посетил экологический лицей № 389

В ходе губернаторского объезда Кировского района Александр Беглов посетил старейшую в Санкт-Петербурге школу экологического профиля. Лицей № 389 ведет свою историю со станции юных натуралистов, работавшей в 70-х годах прошлого столетия, и может похвастаться достижениями. Например, он дважды побеждал в конкурсе приоритетного национального проекта «Образование».

Губернатор Санкт-Петербурга поговорил с учащимися и спросил школьников, определились ли они с будущей профессией. Ребята рассказали, что планируют поступать в медицинские и химические институты. Александр Беглов осмотрел участок лицея, местные теплицы и животных, среди которых даже был павлин, а также подарил лаборатории новый ноутбук.