Петербуржцы собрали 20 тонн мусора в 9 районах города

10 октября в Санкт-Петербурге прошел молодежный экологический турнир «Осенний Кубок Чистоты». Горожане проводили уборку в 13 точках девяти районов Северной Пальмиры. Среди локаций были, например, Муринский парк, парк на Смоленке и поселок Понтонный в Колпинском районе.

По словам организаторов, люди соревновались в очистке зеленых зон от мусора как индивидуально, так и с семьями или друзьями. Всего в турнирах приняли участие более тысячи человек, которые, разбившись на 400 команд, собрали 20,8 тонн мусора, что на 3,8 тонны больше прошлогоднего показателя. Половина собранного отправилась на переработку.

Команды (от 1 до 4 человек) в течении 1 часа соревнуются в категориях «Индивидуальная», «Семейная» и «Друзья». Статистика игры ведется в реальном времени на сайте и в мобильном приложении. За раздельно собранный мусор (раздельно стекло, металл, пластик) можно получить больше игровых баллов, что увеличивает шансы на победу, а, кроме того, каждого участника угощают пирогом с чаем. Награждение победителей пройдет 16 октября.