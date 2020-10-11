Сентябрь побил рекорд по числу разводов в Петербурге

Сегодня, в воскресенье, 11 октября, комитет по делам записей актов гражданского состояния города сообщил, что в сентябре в Петербурге горожане разводились чаще, чем в другие месяцы. Согласно данным комитета, в сентябре брак расторгнули 2479 петербургских семей, что на 113 больше, чем в августе и на 436 — чем в июле. Меньше всего на развод подавали в мае, когда в городе впервые были введены коронавирусные ограничения — тогда на развод подали всего 238 пар.

Отмечается, что сентябрьский показатель разводов — самый большой за 2020 год. Для сравнения, в сентябре 2019 года было зарегистрировано всего 2008 случаев разводов.

Поженились в минувшем сентябре 5 530 петербуржцев. Многие отменяли свадьбы из-за COVID-19. Исследование, проведенное в августе, показало, что 35% отложили торжество целиком, 33% — некоторые его части.