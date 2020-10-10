Ученики 11а класса 67 гимназии опубликовали открытое письмо главному редактору Фонтанки.ру

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Уважаемый Александр Львович!

В статье, опубликованной на вашем сайте, говорится про детей, которых в нашей гимназии превращают в "волчонков".

Возможно, так и стоило представиться? Волчата 11 а класса? Звучит не так уж и плохо, куда хуже звучат слова, вложенные вами в уста прекрасного педагога.

Вы сами пишете про нее: "ветеран труда, в автобиографии отметившая среди своих заслуг занесение во всероссийскую энциклопедию «Лучшие люди России» в 2010 году".

Все абсолютно верно, но только вы почему-то написали, что ОНА себя отметила, а не её выделили среди прочих учителей.

Ольга Александровна — прекрасный учитель. Несмотря на все трудности, с которыми может столкнуться преподаватель точных наук в гуманитарной школе, она со своей задачей справляется просто великолепно. Достаточно отметить, что химия является самым популярным выбором для сдачи на ОГЭ (по крайней мере так было, когда наш класс был девятым).

Ольга Александровна способна разъяснить химию даже "круглым гуманитариям", которых в нашем классе хватает, ее уроки всегда великолепно распланированы, расписаны по минутам,

что только доказывает степень ее профессионализма. У нас в классе есть ученица, которая выбрала для сдачи химию только потому, что ее будет готовить Ольга Александровна.

Химия - точная наука и наличие разных точек зрения есть только по узкому кругу вопросов, дискуссия с учителем на уроках возникает, и приводит к получению новых знаний учеником.

Как и любой человек, Ольга Александровна может раздражаться, расстроиться, однако практически всегда она сдержанна, она — эталон интеллигентного человека.

Также, уважаемый Александр Львович, у вас в статье опубликована крайне негативная по тону характеристика на нашего директора, Григорьеву Екатерину Александровну.

Нам не известно о ее предыдущих заслугах, мы можем судить по тому что сами видим. Екатерина Александровна — прекрасный директор, который не только великолепно справляется с управленческими задачами,

но и сохраняет человечность.

Ученики приходят к ней сами практически по любому вопросу: сдача учебников, проблемы с успеваемостью или идеи по организации школьных мероприятий.

Список проблем, с которыми она готова помочь разобраться, можно продолжать до бесконечности.

Екатерина Александровна ведет у нашего класса обществознание, экономику и право. На ее уроках всегда дружеская атмосфера и есть место для дискуссии.

Любой может уточнить или обсудить непонятный ему момент, даже самый незначительный. Мы всегда можем подойти к ней после урока или на перемене. Если у Екатерины Александровны нет совещаний, собеседований или любых других неотложных дел, она всегда согласится провести дополнительное занятие до уроков или седьмым-восьмым уроком.

Уважаемый Александр Львович, просим относиться к нашему мнению всерьез. Мы давно знаем наших учителей и нам не нравится, когда о них отзываются несправедливо.



Ученики 11 а класса: Кириллов Федор, Наталья Гонтмахер, Ермолаева Анастасия, Таисия Голенок, Кулин Григорий, Уткина Станислава, Евгения Туктамышева, Логинова Екатерина, Шостак Татьяна, Громыко Григорий, Пожидаева Кристель, Соколова Ксения, Фролова Ксения, Щербатова Елизавета, Моисеев Антон, Шерстенников Даниил, Мамонтов Артем, Андреев Сергей, Чебанюк Мария, Чебанюк Юлия, Татаринов Семен, Сотскова Валентина.