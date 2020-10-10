В Роскачестве назвали, когда необходимо выключать «мобильники»

Алеся Боровикова, специалист пресс-службы Роскачеств, назвала причины, когда следует выключить телефон и интернет.

По заявлению специалиста, если пользователь смартфона обнаружил высокий расход интернет-трафика, то это может быть причиной скачивания вредоносной программы.

«В случае повышенного расхода трафика стоит задуматься, не попал ли на смартфон зловред», — сказала Алеся Боровикова.

Для проверки своего смартфона на наличие вредоносных программ необходимо выключить телефон, вынуть сим-карту, а также использовать антивирус при помощи беспроводной сети Wi-Fi.