Роскачество проверило нерафинированное подсолнечное масло

Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» повторно проверила нерафинированное подсолнечное масло. Первые исследования постного масла прошли в 2016 году, в 2020 специалисты исследовали семь торговых марок, пять из которых — повторно. Эксперты назвали категорию благополучной.

Наиболее высоким качеством похвастались торговые марки «Затея», «Дары Кубани» и «Слобода» (5 баллов как в 2016, так и в 2020). «Вкусвилл» также на этот раз получил отличную отметку. Ранее рейтинг продукта данного бренда был снижен из-за содержания меди, которое балансировало на грани допустимого. Новичок рейтинга — торговая марка «Благо», также оцененная высшим баллом.

Специалисты уточнили, что «Дары Кубани» и «Слобода» — это масла первого сорта, но их качество, судя по результатам испытаний, находится на уровне высшего и соответствует опережающим стандартам качества.