Детский омбудсмен сообщила, что предоставление услуг суррогатным детям не контролируется государством

О том, что сопровождение ребенка, рожденного от суррогатной матери, находится вне государственного контроля, сообщила Анна Митянина.

По словам Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, интерес репродуктивных агентств сосредоточен на том, чтобы как можно скорее оформить социальный и правовой статусы ребенка. Детский омбудсмен сообщила, что все дети, посещенные ею 7 октября, имеют свидетельства о рождении. При этом, малыши не прикреплены к поликлиникам и получают услуги не от социальных служб, а от наемных нянечек. Данная ситуация обусловлена тем фактом, что дети, рожденные от суррогатных матерей, являются предметом гражданско-правового регулирования. По словам Анны Митяниной, государство не знает об объеме оказываемых суррогатным детям услуг. Однако она отметила, что с работой ассоциаций все в порядке, как и с малышами.