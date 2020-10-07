Первая цифровая перепись населения пройдет в Ленобласти в апреле

В России проходит очередная Всероссийская перепись населения. Она стартовала 1 октября, но пока что проходит только в труднодоступных районах.

Перепись населения в 2020-2021 годах проходит в электронном формате. Пресс-служба губернатора В Ленинградской области она пройдет в период с 1 апреля по 30 апреля 2021 года.

Жители Ленинградской области смогут самостоятельно заполнить переписной лист на портале Госуслуг с 1 по 25 апреля 2021 года.