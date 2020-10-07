В Петербурге за сентябрь развелось рекордное число пар

Комитет по делам записей актов гражданского состояния Санкт-Петербурга сообщает, что число разводов в Северной столице а сентябрь текущего года достигло рекордных показателей. В сентябре расторгнуть брак и подать на развод предпочло 2479 семей. Это — самое большое число разводов в Петербурге за год.

Для сравнения, в августе развелись 2366 семей, в июле — 2043. Меньше всего разводов было в мае из-за закрытия города на карантин, всего 238.

При этом за сентябрь 2020 года 5530 петербургских пар заключили брак.