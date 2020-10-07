Прокуратура заставила петербургскую стоматологию оплатить декретный отпуск сотруднице

Прокуратура Санкт-Петербурга обязала стоматологию из Санкт-Петербурга выплатить деньги сотруднице, ушедшей в декретный отпуск.

Жительница Петербурга сообщила, что, когда она ушла в декретный отпуск, ее работодатель ООО "Белоснежная улыбка" отказался выплатить полностью пособие по беременности и родам. Также стоматология не выплатила ежемесячное пособие по уходу за ребенком на сумму около 80 тысяч рублей.

Прокуратура защитила права женщины и внесла представление руководителю ООО. После этого все долги были погашены, и женщина получил свои деньги.