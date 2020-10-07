Батюшку-сутенера из Ленобласти отправили в колонию

Священник из Ленинградской области Николай Киреев призван виновным по статье УК РФ "Вовлечение в занятие проституцией". Суд проговорил его 1 году, 1 месяцам и 21 дню колонии.

Киреев ранее был осужден в Белоруссии по аналогичной статье и приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы. Находясь в Витебске, священник пытался путем обещаний и уговоров вывезти в Петербург двух местных жительниц для занятий проституцией.

В марте 2018 года Киреев попросил Гепрокуратуру России перевести его в Россию, чтобы отдавать дальнейшее наказание там. В начале 2020 года суд отменил решение о признании приговора на территории России. Дело было пересмотрено Всеволжским городским судом после того, как решение об отмене приговора обжаловала прокуратура. В результате приговор белорусского суда признали, и батюшка-сутенер отправился в колонию.