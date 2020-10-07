Россияне недовольны колбасой и туалетной бумагой

Специалисты Роскачества в оходе опроса выяснили, качество каких товаров не устраивает россиян сильнее всего.

В целом россияне удовлетворены качеством почти всех продовольственных товаров. Меньше всего жаловались на специи и пряности. Большинство претензий потребебителей связаны с мясными изделиями, полуфабрикатами и консервами. Так, 39% покупателей колбасных изделий пожаловались на несоответствие цены и качества. Трети покупателей замороженных полуфабрикатов не нравятся запах и вкус. 26% покупателей мясных консервов жалуются на ненатуральный состав и содержание вредных веществ.

Из непродовольственных товаров больше всего претензий у россиян оказалось к качеству туалетной бумаги, товаров женской гигиены и зубной пасты. Почти половина опрошенных отметили, что зубная паста не дает эффекта, который обещан в рекламе.

Также много вопросов возникает к бензину из-за соотношения цены и качества. Обувь и детские игрушки также попали с список товаров, которыми россияне недовольны.