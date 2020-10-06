Петербурженка отсудила 360 тысяч рублей за плохой массажер

Жительница Санкт-Петербурга Елена Лашкова обратилась в суд, чтобы расторгнуть договор о покупке массажера, который обошелся ей в 130 тысяч рублей.

В октябре прошлого года Лашкова посетила презентацию новых медицинских технологий, где представлялись услуги по массажу. Там ей предложили купить массажную накидку, подарок к которой шли одеяло, две подушки, ручной массажер и пылесос. Она поддалась на уговоры и заплатила более 130 тысяч рублей, взяв кредит, но через несколько дней передумала. Поняв, что ей не предоставили достоверную информацию о товаре, она подала претензию о расторжении договора и возврате денег, на что компания ООО "Омазон" ей не ответила. Права покупателя Лашкова пошла защищать в суде.

Невский районный суд вынес решение в пользу истца и постановил расторгнуть договор, а также взыскал с ООО "Омазон" 129 тысяч рублей за товар, неустойку в размере 108 360 рублей, 5 тысяч в виде компенсации и штраф в размере 121 180 рублей.